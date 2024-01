Mathias Mester liest im Hückeswagener Kultur-Haus Zach „Ich möchte Menschen inspirieren, an sich zu glauben“

Mester Jeder muss erst einmal kleine Brötchen backen, um später vielleicht große Dinge zu entwickeln. Ich möchte damit sagen, dass jeder alles schaffen kann, was er will – auf seine Art eben. Man muss sich Ziele setzen und an sich glauben. Und natürlich ist der Titel auch als Wortspiel gedacht, da ich ja nunmal kleinwüchsig bin. So hätte ich nie gedacht, einmal bei „Let’s Dance“ mitzuwirken und dort dann sogar Dritter zu werden. Ich möchte mit dem Buch Menschen inspirieren, an sich zu glauben.