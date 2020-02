Helios-Klinik Wipperfürth : Marlina aus Hückeswagen kommt am 02.02.2020 zur Welt

Hückeswagen Ihr Geburtstag kann vorwärts und rückwärts gelesen werden. Und zum absolut perfekten Datum fehlten nur drei Minuten.

So manches Geburtstagskind hat eine „Schnapszahl“, an einem sogenannten Palindrom-Tag zur Welt gekommen zu sein, ist dagegen eine absolute Rarität. Davon ist die Rede, wenn das Datum vorwärts wie rückwärts gelesen werden kann – wie bei Marlina, Tochter des Hückeswagener Paares Manuel Müller und Mareike Strombach. Die Kleine kam am Sonntag, 2. Februar, in der Wipperfürther Helios-Klinik zur Welt. Das ist erst einmal recht unspektakulär. Betrachtet man jedoch die Ziffernfolge, hat Marlina einen Geburtstag, den niemand so schnell vergisst: 02.02.2020.