Leser beschweren sich immer wieder Markierungen auf B 237 verblassen

Herzog hat nach der Anfrage unserer Redaktion die zuständige Meisterei gebeten, die entsprechende Örtlichkeit an der B 237 in Hückeswagen noch einmal gesondert zu überprüfen und im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. „Aussagen, wann im besagten Streckenabschnitt etwaige Markierungsmaßnahmen durchgeführt werden können, sind aus oben genannten Gründen aber zurzeit nicht zu tätigen“, teilt Rainer Herzog mit. Ergänzend wolle er noch anmerken, dass die Alte Ladestraße im weiteren Verlauf Richtung Kreisel B 483 nicht mehr in die Zuständigkeit und Baulast von Straßen.NRW falle.