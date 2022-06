Leben und Wirken von Maria Zanders : BGV-Lesung über eine starke Hückeswagener Frau

Hückeswagen Eine der wichtigsten Frauen Hückeswagens und des Bergischen Landssatnd am Freitagabend im Mittelpunkt eines Vortrags des Bergischen Geschichtsvereins (BGV): Maria Zanders.

Der Name Maria Zanders (geborene Johanny-Abhoë, 1839 – 1904) ist den Schloss-Städtern gut bekannt. Hier wurde nicht nur eine Straße nach dieser starken, in Hückeswagen geborenen Frau benannt, es wurden auch viele Artikel über sie in den Mitteilungsblättern „Leiw Heukeshoven“ des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) veröffentlicht. Die meiste Zeit ihres Lebens hatte Maria Zanders jedoch in Bergisch Gladbach gelebt und gewirkt. Dieses Leben hat Gästeführerin Petra Bohlig beleuchtet und lebhaft aufbereitet. Am Freitagabend gab sie auf Einladung der Hückeswagener BGV-Abteilung im Heimatmuseum eine Lesung über die „Königin von Gladbach“ – oder „unser Hückeswagener Mädchen“, wie BGV-Vorsitzende Iris Kausemann hinzufügte.