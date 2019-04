CDU-Stadtverband : Zäsur im Vorstand nach zwölf Jahren

Hückeswagen Willi Endresz trat bei der Jahresversammlung der CDU nicht mehr als deren Vorsitzender an. Als sein Nachfolger wurde der 47-jährige Bankkaufmann Marc von der Neyen gewählt. Ihm liegen Familien besonders am Herzen.

Die CDU Hückeswagen hat nach zwölf Jahren einen neuen Vorstand: Willi Endresz, der dem Stadtverband zwölf Jahre lang vorgestanden hatte, trat bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend nicht mehr zur Wiederwahl an. Es war ein Wechsel, der sich intern bereits seit längerer Zeit angekündigt hatte. „Der Fraktionsvorsitzende Christian Schütte und ich haben bereits vor zwei Jahren damit begonnen, eine gewisse Verjüngung unseres Vorstands voranzutreiben“, berichtete Endresz. „Das vor allem auch im Hinblick auf die im kommenden Jahr anstehende Stadtratswahl, bei der acht unserer 15 Ratsmitglieder nicht mehr zur Wiederwahl antreten werden.“ Als sein Nachfolger wurde der 47-jährige Marc von der Neyen gewählt.

Von der Neyen, der bereits Vorstandserfahrung als langjähriger Vorsitzender der Hückeswagener Kolpingsfamilie hat, freute sich über das Vertrauen, das ihm von den etwa 30 wahlberechtigten CDU-Mitgliedern im Kultur-Haus Zach ausgesprochen wurde. „Mir liegt am Herzen, junge Menschen und junge Familien, die in Hückeswagen leben, ins Stadtleben zu integrieren“, sagte der Bankkaufmann.

Person Marc von der Neyen ist 47 Jahre, wurde in Hückeswagen geboren, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der gelernte Bankkaufmann war 20 Jahre als Vermögensberater selbstständig und arbeitet nun seit fünf Jahren bei der Kreissparkasse in Köln.

Endresz hatte zuvor auf 2018 zurückgeblickt, das auch ohne Wahl durchaus ereignisreich gewesen sei. Neben der Teilnahme an den Festen der Schloss-Stadt habe Endresz einige Interessenten aus CDU-Reihen für das Ehrenamt als Schöffe am Amts- und Landgericht gewinnen können. Zudem sei das Gespräch mit den Bürgern gesucht worden. Etwa, als es im September im Kolpinghaus ein Bürgergespräch zum Thema „Spangenstraße im Neubaugebiet ,Eschelsberg’“ gegeben habe.

Ein Reinfall sei hingegen gewesen, vom altbewährten Ferienspaß im Klettergarten abzurücken. „Wir hatten tatsächlich keine einzige Anmeldung für einen Rundgang im und am Beverdamm bekommen, so dass der Termin ausgefallen ist“, sagte Endresz. Grund sei vermutlich, dass die Grünen ein ähnliches Programm schon seit vielen Jahren anbieten. „In diesen Sommerferien wird es daher wieder in den Klettergarten gehen, der Termin ist der 3. August“, sagte Endresz.

Einen Ausblick auf den EU-Wahlkampf gab Endresz am Mittwochabend auch noch: „Unser Europakandidat im Bergischen Land, Uwe Pakendorf, wird am Montag, 20. Mai, mit Ministerpräsident Armin Laschet in Gummersbach in der Halle 32 zur zentralen Wahlkampfveranstaltung sein. Dazu werden wir eine Fahrt organisieren.“