38-Jähriger vor dem Landgericht Im Wahn Hückeswagener Familie jahrelang gestalkt

Der Einbruch in die eigene Privat- und Intimsphäre gehört zu den gravierendsten Verletzungen, die Menschen einander antun können. Das eigene Zuhause ist der Raum, in dem man sich sicher fühlen sollte. Dort kann man die Tür schließen und sich sicher sein, dass niemand eindringt, der dort nicht hingehört. Umso schlimmer, wenn es doch geschieht, sei es durch einen Einbruch oder durch ein an Stalking grenzendes Verhalten. Letztlich ging es vor der 3. Großen Strafkammer am Landgericht Köln am Dienstagmorgen zum Prozessauftakt gegen einen 38-jährige Mann aus Wipperfürth um genau diesen Vorwurf.