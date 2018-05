Hückeswagen: "Manege frei" an der GGS Wiehagen

"Manege frei" an der GGS Wiehagen

Hückeswagen Gerade einmal drei Tage hatten die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen Zeit, sich auf die große Show vorzubereiten. In vier Vorstellungen beweisen sie artistisches und komödiantisches Können.

Vier Väter hatten vermutlich nicht erwartet, Teil der Show zu werden. Für ihre Kinder, die Teil der Clown-Truppe waren, ließen sie den Schabernack aber bereitwillig über sich ergehen. Die kleinen Clowns machten es vor, die Väter durften nachmachen: Wie Ente, Hund und Känguru mussten sie durch die Manege watscheln, krabbeln und hüpfen, unter tosendem Applaus der Zuschauer. Den vierten Vater traf es besonders: seine Tochter kreischte lauthals - also musste auch er zeigen, was seine Stimmbänder hergaben.

Wo? Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen, Blumenstraße 51 in Hückeswagen.

Noch zwei Vorstellungen an der GGS Wiehagen

Obwohl die Kinder einen Tag weniger zum Üben hatten, habe alles gut geklappt. Aufgrund der Pfingstferien waren die Vorstellungen einen Tag vorverlegt worden, aus Sorge, dass sonst so manche Familie schon im Urlaub sein könnte. "Man staunt, was Kinder können und sich trauen", sagt Claudia Paradies, Leiterin der Grundschule. Auch sie fiebert mit, während die ersten Schülerinnen ihr Können am Hula-Hoop-Reifen zeigen. Im großen Finale der "Hula-Kids" gibt Naomi (11) noch mal alles: Ganze neun Reifen gleichzeitig schwingt sie durch die Luft. Der Applaus ist dem Mädchen sicher.