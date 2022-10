Hückeswagenerin bei „Love is King“ : TV-Prinzessin Rebecca verdreht Männern den Kopf

Die Hückeswagenerin Rebecca Osmanbegovic (24) ist eine der Prinzessinnen der ProSieben-Datingshow „Love is King". Foto: ProSieben/Joyn/Nadine Rupp

Hückeswagen Die Hückeswagenerin Rebecca Osmanbegovic (25) nimmt an der neuen ProSieben-Datingshow „Love is King“ teil. In der am Donnerstagabend ausgestrahlten zweiten Folge steht sie mehr im Fokus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

War sie in der ersten Folge in der Woche zuvor noch zurückhaltend, taute Rebecca Osmanbegovic in der zweiten Folge der TV-Datingshow „Love is King“ sichtlich auf – zu sehen am Donnerstagabend zur Primetime auf ProSieben. Nachdem die Hückeswagenerin ihre Komfortzone verlassen und sich auf das Fernsehformat eingelassen hatte, rückte nun der eigentliche Sinn in den Fokus: den Traumprinzen fürs Leben zu finden.

Doch zuvor hatte Prinzessin Rebecca beim finalen Ball in der ersten Folge kräftig zittern müssen, war sie doch fest davon ausgegangen, von Prinz Julian die Tanzkarte überreicht zu bekommen und damit im Schloss verbleiben zu können. Doch dieser entschied sich für Prinzessin Louisa. Die 25-Jährige kam trotzdem eine Runde weiter – dank der Tanzkarte von Prinz René. Ihre Freude darüber drückt Rebecca Osmanbegovic am nächsten Morgen im Bad mit einem Tänzchen im weißen Rüschennachthemd aus.

„Love is King“, moderiert von Deutschlands schrägster Drag-Queen Olivia Jones, ist ein neues Datingformat im Fernsehen: Mehrere junge Männer und Frauen leben in einem bayerischen Schloss und sind entsprechend gekleidet – die Männer in Gehrock und mit Zylinder, die Frauen mit wallenden Kleidern inklusive Reifrock. Sie sehen nicht nur so aus, wie Adelige aus der vorvorigen Jahrhundertwende, sie geben sich und reden teils auch so.

In der zweiten Sendung gab es gleich drei Männer, die Interesse an der hübschen Hückeswagenerin zeigten und die auch ihr gefielen. „Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Es reicht langsam mit meinen Prinzen im Kopf“, sagte Rebecca in der Sendung. Olivia Jones, die bei „Love is King“ die „Königin“ spielt, entging das nicht. Als „meine kleine Queen of Chaos“ bezeichnete sie die Friseurmeisterin aus der Schloss-Stadt und arrangierte ein Speeddating mit den Auserwählten – oder, wie man in früheren Zeiten eher gesagt hätte, ein Hochgeschwindigkeits-Tête-à-Tête. „Was hab‘ ich mir da schon wieder eingebrockt?“, fragte sich die Prinzessin auf Zeit im Interview vor der Kamera.

Eine weitere Gelegenheit, die Männer im Schloss Tüßling kennenzulernen, gab es beim Lustwandeln im Schlossgarten. Hier konnte die Hückeswagenerin beim Bogenschießen so richtig auftrumpfen, als sie beim ersten Versuch die Zielscheibe mit dem Pfeil genau in der Mitte traf. Beim zweiten Ballabend war ihr dann die Tanzkarte von Prinz Julian und damit der Einzug in die nächste Datingshow-Runde sicher.