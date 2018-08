Lokalderby SC Heide gegen RSV 09 Hückeswagen

Hückeswagen Hier der SC Heide, ein junger Klub, der mit viel Teamgeist den Aufstieg in die Kreisliga B schaffte, dort der Traditionsverein RSV 09 Hückeswagen, der vor einem Neuaufbau steht. Zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag treffen sie aufeinander.

Wenn der Absteiger auf den Aufsteiger trifft, sind die Rollen in der Regel klar verteilt. Doch in Hückeswagen ticken die Uhren mitunter anders, und beim Fußball sowieso. Da macht sich jetzt der „Emporkömmling“ daran, dem Arrivierten das Leben schwer zu machen. Und das gleich zum Saisonauftakt der Kreisliga B: Am kommenden Sonntag trifft der SC Heide – Meister der C-Liga und erst vor zwei Jahren als Verein gegründet – auf den Traditionsklub RSV 09 Hückeswagen, der im Mai sein Team aus der Kreisliga A mangels Spielermasse zurückgezogen hatte. Dessen Vorsitzender Michael Steffens stellt dann auch kompromisslos fest: „Favorit ist ganz klar der SC Heide.“ Sein Kollege von der Lokalkonkurrenz, Kevin Zrock, ist da schon etwas vorsichtiger: „Die Vorzeichen stehen für uns besser. Aber der RSV hat nichts zu verlieren“, sagt er und fügt lächelnd hinzu: „Wir schon mit unserer großen Klappe.“

Um 17 Uhr wird das erste Spiel der neuen Saison auf dem Sportplatz Schnabelsmühle angepfiffen; Gastgeber ist der SC Heide, weswegen der Besuch der Begegnung auch kostenfrei sein wird. „Wir nehmen generell keinen Eintritt“, versichert Zrock. Die Einnahmen akquiriert der Klub aus dem Verkauf seines Getränke- und Imbissstands rechts neben der Umkleidekabine. In der Vorsaison kamen immer zwischen 80 und 120 Zuschauer, einmal – zum Altstadtfest – waren es sogar 150. Für das Lokalderby gegen den Raspo erhoffen sich die Heider Kicker mehr als 200 Fußballfans, was Vereinsrekord bedeuten würde.