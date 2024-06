Löwen-Grundschule Hückeswagen Kinder wachsen im Zirkuszelt über sich hinaus

Hückeswagen · In dieser Woche ist alles anders an der Löwen-Grundschule: Kinder und Lehrer werden beim Zirkus-Projekt mit dem Zirkus ZappZarap zu Artisten, Clowns und Feuerspuckern. Am Freitag und Samstag wird das erlernte dann in vier Vorstellungen präsentiert.

06.06.2024 , 06:00 Uhr

