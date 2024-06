Lingese in Marienheide Blaualgen-Alarm in oberbergischer Talsperre

Oberberg · An der Lingese in Marienheide wurde ein Badeverbot ausgesprochen. Die Bever ist bislang noch nicht betroffen. Was bei Blaualgen-Sichtungen zu tun ist. . .

27.06.2024 , 07:12 Uhr

Blaualgen sind zwar in erster Linie harmlos und fallen durch ihren unangenehmen Geruch auf. Bei hoher Konzentration können sie jedoch gesundheitliche Risiken für Mensch und Tier bergen. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kaum ist es ein paar Tage sommerlich warm, treten die ersten Blaualgen in oberbergischen Gewässern auf. Allerdings nicht in der Bever-Talsperre, die zuletzt im heißen Sommer 2028 davon betroffen war, sondern in der Marienheider Lingese-Talsperre. Dies haben der Wupperverband und das Kreisgesundheitsamt im Rahmen der regelmäßigen Probenentnahme durch Sichtprüfung festgestellt, teilt Philipp Ising von der Pressestelle des Kreises mit. „Sicherheitshalber wird daher gemäß der EU-Badegewässer-Richtlinie, der Badegewässerverordnung NRW und der Empfehlung des Umweltbundesamtes ein Badeverbot für die Badestelle DLRG-Haus ausgesprochen.“ Aufgrund der hohen Temperaturen und intensive Sonneneinstrahlung kann es zu einer weiteren Blaualgen-Entwicklung in der Talsperre, aber auch den anderen stehenden Gewässern in Oberberg kommen. Gesundheitsamt und Wupperverband werden die Entwiklung weiter beobachten. „Bei Blaualgen handelt es sich nicht um Algen, sondern um Bakterien, die häufig eine blau-grüne Färbung aufweisen“, erläutert Ising. Sie kommen natürlicherweise im Gewässer vor, treten sie jedoch in Massen auf, führt das zu Problemen. Hohe Temperaturen begünstigen dabei die Entwicklung. „Die meisten Blaualgenarten sind für den Menschen harmlos und führen durch Zerfall zu einem unangenehmen Geruch“, berichtet der Kreis-Sprecher. Einige können jedoch Toxine (Giftstoffe) bilden, die unter Umständen Einfluss auf die Gesundheit haben. So können bei Menschen bei hohen Konzentrationen der Blaualgen etwa Symptome wie allergische Reaktionen, Hautreizungen oder Ohrenschmerzen, bei Verschlucken Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auftreten. Besonders Kleinkinder und sehr empfindliche Menschen sollten den Kontakt mit Blaualgen vermeiden, das Gleiche gilt auch für Hunde. Ein erstes Zeichen für die Bildung von Blaualgen ist eine geringe Sichttiefe durch eine starke Trübung des Wassers. Ising rät daher: „Verzichten Sie auf das Baden, wenn Sie bis zu den Knien im Wasser stehen und Ihre Füße nicht sehen können. Unterlassen Sie das Baden, wenn Sie deutliche grüne oder blaugrüne Schlieren auf der Wasseroberfläche erkennen.“ Weitere Infos gibt es online unter

www.obk.de/badegewaesser

