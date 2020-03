Natur erleben im Bergischen Land : Programm für Kinder in den Osterferien auf :metabolon

Lindlar Kinder zwischen fünf und zehn Jahre lernen, warum Papier eine gute Alternative zu Plastik ist und erfahren viel Wissenswertes rund um die Wildbienen.

Mädchen und Jungen, die in den Osterferien kreativ sein möchten, sollten sich das Programm im Bergischen Energiekompetenzzentrum :metablon in Lindlar, Am Berkebach 1, nicht entgehen lassen.



Mittwoch, 8. April, 9 bis 13 Uhr „Das Papier und die Bäume“, für Fünf- bis Zehnjährige. Beim Ferienprogramm lernen die Teilnehmer, warum Papier eine gute Alternative zu Plastik sein kann. Die Kinder lernen nicht nur, wie Papier hergestellt wird, sondern auch, wie aus Altpapier neues Papier hergestellt werden kann. „Wir schöpfen unser eigenes Papier und erstellen viele tolle Osterbasteleien“, heißt es in der Ankündigung.



Mittwoch, 15. April, 9 bis 13 Uhr „Der Frühling – die Jahreszeit und die Kreisläufe“, für Kinder von fünf bis zehn Jahre. Die Kinder betrachten die Wildbiene einmal genauer: Das Bauen von Nistplätzen, die Beschaffung von Futter für den Nachwuchs und auch die Feinde, die ihr begegnen. „Wir bauen gemeinsam Wildbienenhotels und säen Pflanzen“, teilt Monika Daniel vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband mit. Sie nimmt auch die Anmeldungen entgegen, Tel. 02263 805534, E-Mail: daniel@bavmail.de