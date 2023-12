Adventsfreude in Hückeswagen und Radevormwald Lichterfahrt der Landwirte soll Hoffnung machen

Die Adventszeit ist bunt und glitzernd. Warum also sollen nicht auch landwirtschaftliche Fahrzeuge blinken und leuchten? Das so etwas ankommt, war im Dezember 2022 gut drei Stunden lang auf Hückeswagener und Radevormwalder Straßen zu sehen, als 24 Traktoren und ein historisches Feuerwehrauto, geschmückt mit Lichterketten, Tannenbäumen und aufblasbaren Nikoläusen, an den kleinen und großen Menschen an den Straßenrändern vorbeifuhren und sie leuchtend, blinkend sowie hupend begrüßten. Die erste Lichterfahrt des Hückeswageners Stefan Hombrecher kam bei den Zuschauern bestens an, die mit einem Lächeln auf den kalten Gesichtern den Heimweg antraten.