Sechs Starter der LG Hückeswagen Beim Zugspitz-Ultratrail bis an die Grenzen der Belastung

Aber auch die anderen vier Hückeswagener gingen voll an ihre Grenze oder auch darüber hinaus und konnten sich am Ende zu den stolzen Finishern zählen: Axel Meister kam in 4:37:42 Stunden ins Ziel Martin Scheer in 4:38:13 Stunden, Wolfgang Hlusiak in 5:48:57 Stunden und Susanne van Munster in 6:07:42 Stunden.