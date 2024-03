Friedwald in Hückeswagen Letzte Ruhestätte in friedlicher Natur

Ein zauberhafter Nachmittag im Vorfrühling. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Krokusse sprießen. Ein idealer Tag, um möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. Samstagnachmittag ist viel los im Wald bei Kleinhöhfeld oberhalb der Bever-Talsperre in Hückeswagen. Es sind etwa 30 Personen, die sich über den Friedwald, die alternative Begräbnisstätte im Wald der Familie Hardt, informieren wollen. Seit Ende September 2023 gibt es den Begräbniswald in der Schloss-Stadt – eine gute Gelegenheit also, um sich bei Christian Hardt und seinem Vater Hans-Friedrich zu erkundigen, wie das Konzept bislang angenommen wurde.