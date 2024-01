Leseung von Hückeswagener Investigativjournalist Hinter den Kulissen eines Milliardenbetrugs

Was eine profane Plastikflasche mit den komplizierten und illegalen Cum-Ex-Geschäften zu tun hat? Massimo Bognanni erläuterte das am Donnerstagabend in der mit 330 fast ausverkauften Alten Drahtzieherei in Wipperfürth anhand eines Rollenspiels. Dazu hatte der stellvertretende Leiter der Investigativteams des WDR drei Zuschauer auf die Bühne gebeten, die eine Bank, einen Investmentbanker und die Hamburger Warburg-Bank verkörperten.