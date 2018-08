Leergutmangel sorgt für Lieferengpässe bei Hückeswagener Getränkemärkten

Leergutmangel : Hückeswagener trinken die Getränkemärkte leer

In diesem Sommer ist das Leergut knapp. Foto: dpa/Berthold Stamm

Hückeswagen Das Letzte, was man sich am heißesten Tag des Sommers wünscht, ist, dass die Getränke ausgehen. Und tatsächlich sind die Bestände bei den Getränkelieferanten niedrig. Die Nachfrage an einigen Sorten ist so hoch, dass die Hersteller teilweise komplett aufgegeben haben: Nicht lieferbar heißt es schlicht.

Für Brigitte Reitz, Kundenberaterin beim Getränkegroßhandel Lorse, ist das nichts neues. „Die gleichen Probleme hatten wir schon vor 30, 40 Jahren“, berichtet sie und ergänzt: „Damals kamen die Glasbläsereien nicht mehr hinterher.“ Jetzt seien so viele Flaschen im Umlauf und bei den Kunden, dass die Hersteller kein Leergut mehr hätten, in das sie neu einfüllen können. Die größte Nachfrage hat aber nicht Bier oder Cola, sondern Wasser. „Wir sehen zu, dass wir immer zwei, drei Produkte zum tauschen da haben“, sagt Reitz.

Besonders gefragt sind diesen Sommer Rhabarbersaft, Rhabarber-Bionade und alle Mixgetränke, die das sommerlich-herbe Stangengemüse enthalten. Über einen großen Hersteller ärgert sich Reitz besonders. „Coca Cola macht jede Menge Reklame, kann aber nicht liefern“, schmipft sie. Doch nicht nur das fehlende Leergut sei ein Problem. Auch überladene Lkws und erschöpfte Fahrer versuchten, der hohen Nachfrage beizukommen.

(chal)