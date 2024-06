Weinfest in Hückeswagen Leckere Tröpfchen auf dem Schlossplatz genießen

Freunde eines gepflegten Tropfens müssen sich nur an einen anderen Termin gewöhnen: Auf leckeren Wein müssen sie aber auch in diesem Jahr nicht verzichten: Weil eine Woche zuvor das Bierdorf vorm Schloss aufgebaut wird, findet das 17. Weinfest nicht traditionell am ersten Juni-Wochenende, sondern in diesem Jahr vom 7. bis 9. Juni auf dem Schlossplatz statt.