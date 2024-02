ErfolgreicheTrampolinturnerinnen aus Hückeswagen Gold, Silber und Bronze beim Deutschlandpokal für den ATV

Was für ein Jubel bei den Trampolinturnern des ATV! Hatte sich die weite Reise vom Wochenende an den Bodensee doch gelohnt, denn beim Wettkampf um den Deutschlandpokal auf dem Doppel-Mini-Trampolin in Weingarten holten sie einen kompletten Medaillensatz mit Gold, Silber und Bronze. Für den größten Erfolg sorgte dort dabei Lara Albrecht (13), die sich in der Altersklasse bis 14 Jahre mit sehr guten Durchgängen den Sieg sicherte. Das teilte Trainerin und Abteilungsleiterin Claudia Kiel nach der Rückkehr mit.