Tipps des Hückeswagener Einzelhandels Geschenkideen auf den letzten Drücker

Wer gerne wieder einmal einen schönen handschriftlichen Brief verfassen möchte, für den hat Christiane Cannoleta in ihrem Geschäft für Schreibwaren und Bastelbedarf elegante Füller und Kugelschreiber von Lamy in Turmalinblau parat. Kinder dürften sich über kuschelige Nici-Stofftiere erfreuen, wie das Winter-Einhorn.