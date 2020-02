In Hückeswagen : Langsam aber sicher: Es geht voran mit digitaler Schule

Hückeswagen Knapp eine halbe Million Euro fließen aus Fördertöpfen des Landes in die digitale Modernisierung der Schulen in Hückeswagen. Erste Voraussetzung für die Bewilligung der Mittel aus dem „Digitalpakt NRW“ ist die Vorlage eines Medien-Entwicklungsplans und -einsatzkonzeptes.

Damit sind noch nicht alle bürokratischen Vorgaben erfüllt: Bevor der erste Euro aus dem Digitalpakt nach Hückeswagen fließt, muss eine komplette Bestandsaufnahme dessen gemacht werden, was an den Schulen vorhanden ist. „Da muss quasi jede Steckdose gezählt und aufgelistet werden. Das Paket an Vorarbeiten, die wir leisten müssen, ist schon heftig“: Das sagte Alexander Stehl als für die Schulen zuständiger Fachbereichsleiter der Verwaltung jetzt in der ersten Sitzung des Schulausschusses im neuen Jahr. Die „Ist-Erfassung“ hat die Stadt an ein Ingenieurbüro vergeben, die Arbeiten sollen im Februar abgeschlossen werden.