Kreisbauernschaft Oberberg : Landwirte in Oberberg bangen ums Winterfutter

Getreide – Weizen, Roggen, Triticale und Hafer – wird im Oberbergischen als Viehfutter verwendet. „Da es, auch wegen der geringeren Bedeutung, keine Erfassung über die Ernteergebnisse in Oberberg gibt, kann man nur die Erfahrungen von Berufskollegen weitergeben“, meint Dresbach. Die Ernteerträge seien sehr unterschiedlich. Es käme sehr auf die Lage des Feldes an. Flächen an einem Nordhang oder in einer Tallage seien in diesem Jahr von Vorteil. „Die große Dürre im Juni und Juli setzte den Pflanzen sehr zu. Trotz einer guten Kornanlage in den Ähren verkümmerten die Körner, und es setzte die Notreife ein. Die Folge waren Ertragseinbußen“, berichtet Dresbach. Nur in den besseren Lagen sei es auch zu den bundesweiten durchschnittlichen Erträgen von 7,7 Tonnen pro Hektar gekommen.