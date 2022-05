Landtagswahl in Hückeswagen : Briefwahl noch bis Freitag möglich

Hückeswagen Bis zum Wahltag werden voraussichtlich 3000 Anträge gestellt sein – doppelt soviele wie bei den letzten Landtagswahlen vor fünf Jahren.

Wenn am kommenden Sonntag, 15. Mai, der neue Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt wird, hat ein großer Teil der gut 11.500 Hückeswagener Wahlberechtigten seinen „Urnengang“ bereits hinter sich – sie werden dann schon per Brief gewählt haben. Bis Dienstagmorgen hatten Ursula Thiel und Diana Buchholz vom Wahlamt der Stadt bereits 2674 Briefwahlanträge ausgestellt. Wie viele davon ausgefüllt zurück an die Stadtverwaltung gegangen sind, ist allerdings unklar.