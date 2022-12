Feuerwache in Hückeswagen Auch an den Feiertagen immer im Einsatz

In der Hückeswagener Rettungswache an der Marienstraße, gleich neben dem ehemaligen Krankenhaus, versahen die Notfallsanitäter Manuel Hedbawny (25) und Kai Nordquest (44) an Heiligabend ihren 24-Stunden-Dienst bis 8 Uhr morgens. Bis zum frühen Abend waren sie schon zu mehreren Einsätzen unterwegs – darunter ein entgleister Blutdruck. Ein besonderes Weihnachtsessen hatten die Kollegen nicht geplant. „Da ich als Vertretung eingesprungen bin, konnten wir uns nicht absprechen“, erklärte Manuel Hedbawny. Etwas im Voraus zu planen sei in diesem Beruf sowieso nicht gut, wie Kai Nordquest lachend zufügt. „Es ist wie Murphys Gesetz: wenn man etwas plant, funktioniert es nicht. Plant man ein Essen, fährt man genau dann raus, wenn das Essen auf dem Teller liegt“, berichtet er aus Erfahrung. Dennoch warfen die Notfallsanitäter in der Hoffnung auf einen ruhigen Abend einen Blick auf die DVD-Sammlung neben dem Fernseher.