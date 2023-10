Landes-Mannschaftsmeisterschaften der Trampolinturner NRW-Trampolinelite turnt in Hückeswagen

Ein Team besteht eigentlich aus vier Turnerinnen oder Turnern, von denen die drei besten Übungen je Durchgang in die Wertung kommen. „Die Mannschaft der Turner in der offenen Klasse konnte nur mit zwei Startern antreten. Diese Mannschaft hatte im Vorfeld zu den Favoriten gehört, war nun aber chancenlos“, bedauert Claudia Kiel. Mit nur zwei Wertungen stand am Ende dank der hervorragenden Übungen, die Tamino Schmitz (16) und Joel Paschke (15) ablieferten, aber immerhin noch am Ende der vierte Platz.