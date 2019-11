Waldbauern in Hückeswagen : Lambeck: Nordmanntanne statt Mischwald

Höhsiepen Der Straßweger Waldbauer Ernst-Oskar Lambeck kann nicht verstehen, dass das Forstamt angesichts des Klimawandels und dem damit verbundenen Fichten-Sterben im Bergischen auf Mischwald setzt. Er wirbt für das Anpflanzen der Nordmanntanne.

Nur wenige Meter sind es vom Tierfriedhof an der Kreisstraße 1 bis in ein Waldstück oberhalb des Höhsieper Tunnels. Früher fuhren darin die Züge, seit zehn Jahren teilen ihn sich hingegen Radfahrer, Fußgänger und Fledermäuse. Ist der Tunnel doch Teil des Radwegs auf der ehemaligen Bahntrasse. Oberhalb sieht es ein wenig aus wie in einem „Weihnachtswald“, denn überall stehen Nordmanntannen. Allerdings nicht mehr im handlichen und demnächst wieder aktuellen Christbaum-Format, sondern in stattlicher Höhe von mehr als sechs Metern. Kein Wunder, hatte Ernst-Oskar Lambeck diese doch vor mehr als 30 Jahren an dieser Stelle gepflanzt. Das Waldstück gehört zwar nicht mehr ihm, weil er es vor Jahren mit einem anderen nahe seines Hofs in Straßweg getauscht hatte. Aber hier an seiner alten Wirkungsstätte erzählt er am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion, warum er seinen Waldbauern-Kollegen die Nordmanntanne ans Herz legt. Den vom Forstamt propagierten Mischwald lehnt er ab.