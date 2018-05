Mehrere Fälle in Hückeswagen: Ladesäule wird zum Ziel von Vandalen

Mehrere Fälle in Hückeswagen

Hückeswagen Erst im Herbst wurde sie auf dem Etapler Platz aufgestellt, jetzt denken Stadt und BEW über ihre mögliche Versetzung nach. Denn die Ladesäule für E-Bikes neben dem Rewe-Eingang ist in den vorigen Wochen mehrfach beschädigt worden.

Der Radtourismus in der Schloss-Stadt boomt, seitdem vor genau acht Jahren der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse eröffnet wurde. Ebenfalls im Trend sind E-Bikes, mit denen vor allem ältere Menschen auch Touren im Bergischen ohne größere Mühe bewältigen können. Was lag es für die Stadt und die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) näher, als auf dem neu gestalteten Etapler Platz eine Ladesäule für E-Bikes zu installieren? Schließlich liegt der Radweg nur wenige Meter entfernt.

Anfang November wurde der umgestaltete Etapler Platz offiziell freigegeben, seitdem besteht dort links neben dem Eingang des Rewe-Markts die Möglichkeit, sein E-Bike aufzuladen. In den drei Fächern, die durch Türen gesichert sind (siehe Info-Kasten), sind jeweils drei Steckdosen untergebracht. "Wirklich genutzt werden dürften sie jedoch erst seit dem Frühjahr", sagt Bauamtsleiter Andreas Schröder im Gespräch mit unsere Redaktion. Seit Anfang Mai ist die Ladesäule immer wieder ein Ziel von Unbekannten, die offenbar Gefallen daran finden, vor allem die Türen zu beschädigen. Auch als Mülleimer werden die Fächer regelmäßig missbraucht.

"Wir hatten jetzt in drei Wochen vier Schadensfälle", berichtet Schröder. Dabei wurden entweder die Türen eingedrückt oder die Verschlüsse abgeschraubt. Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers hätten die Schäden bislang zweimal behoben. Der Bauamtsleiter geht davon aus, dass der Vandalismus in den Abendstunden passiert ist. Denn tagsüber wäre das direkt neben dem viel frequentierten Eingang des Rewe-Markts und in unmittelbarer Nähe der Parkplätze aufgefallen.