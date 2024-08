Neues Angebot in Hückeswagen Kunstcafé – Austausch über Kunst in der Stadtbibliothek

Neue Angebote brauchen in der Regel ein wenig Zeit, bis sie etabliert sind. Ein solches ist das Kunstcafé in der Stadtbibliothek, das am Montag Premiere hatte. Ins Leben gerufen wurde es von der Künstlerin Annegret Thurn aus Wermelskirchen. „Mein Ziel ist es, in Hückeswagen einen Kunsttreff zu etablieren“, sagte sie.