Ausstellung in Hückeswagen Kunst zeugt von ungebrochener Schaffenskraft

Oftmals sind es Stimmungen und Ansichten, die er auf seinen Reisen aufnimmt und in seine Werke einfließen lässt. „Rapsfeld in der Dämmerung“ lautet der Titel eines großformatigen Werks, bei dem der 79-Jährige diese Szenerie eindrucksvoll in Schwamm-Technik dargestellt hat. „Für so ein Bild ist viel Erfahrung in Technik und Praxis notwendig“, erläuterte der Künstler.