Kundgebung und Aktionen in Hückeswagen Sportvereine setzen Zeichen für Demokratie

Mehr als 1000 Menschen hatte die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ am 26. Januar dazu gebracht, gemeinsam gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze und für Toleranz und Menschlichkeit auf die Straße zu gehen. Anlass war das kurz zuvor bekannt gewordenen Geheimtreffen von Rechtsextremen und Politikern, darunter auch von AfD und CDU, Anfang des Jahres in Potsdam, bei dem über die „Remigration“ von Menschen ohne deutschen Pass und Hintergrund gesprochen worden war. Angekündigt hat die Bürgergruppierung, dass sie vor allem im Vorfeld der Europawahl am 9. Juni weiterhin für die Demokratie werben will. Daher lädt sie für Samstag, 20. April, zu einem Aktionstag unter dem Motto „Hückeswagen bewegt sich – für Demokratie und ein solidarisches Europa!“ auf die Wupperauen ein.