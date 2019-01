Kulturstätten Kultur-Haus Zach: Kulturelle Vielfalt im Wohnzimmer

Hückeswagen Das Kultur-Haus Zach ist aus dem kulturellen Leben der Schloss-Stadt nicht mehr wegzudenken. Ende 2011 wurde es eingeweiht. Das Programm lebt von der großen Vielfalt. Die Veranstaltungen sind zumeist gut besucht.

Das Kultur-Haus Zach an der oberen Islandstraße hat sich in den vergangenen sieben Jahren zu einem kulturellen Kleinod in der Schloss-Stadt entwickelt. Die meist mehreren Veranstaltungen in der Woche aus den Bereichen Kleinkunst, Comedy, Folk oder anderer Musik sind zumeist gut besucht, was sicherlich am Anfang nicht immer der Fall war. Aber natürlich dauert es auch, bis sich ein neues Angebot etabliert. Das weiß auch Stefan Noppenberger, der von Anfang an dabei war. „Wir haben grundsätzlich immer an den Erfolg unseres Projekts geglaubt, sonst hätten wir den Schritt gar nicht wagen können“, sagt der Vorsitzende des Stadtkulturverbands. Er erinnert sich an die Anfänge zurück und sagt, dass es durchaus nicht einfach war, die Hückeswagener an das Kultur-Haus Zach als Veranstaltungsort zu gewöhnen. „Es gab ja bis dahin nur im Forum ein paar kulturelle Veranstaltungen pro Jahr, es war also auch etwas Neues.“ Umso mehr freue es ihn, dass die Einwohner der Schloss-Stadt das Angebot mit so unterschiedlichen Künstlern annehmen würden.