Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach „Two Friends“ präsentieren Lieder mit Tiefgang

„Zum Zeitpunkt der Anfrage hatten wir bereits die Idee für ein Konzert, dass sich auf die augenblickliche Lage in Deutschland und Europa bezieht“, erläutert „Winni“ Boldt. Krieg, zunehmender Hass und Nationalismus erinnerten an die Zeit um die Jahrzehntwende der 60er auf die 70er Jahre. „Vor mehr als 50 Jahren sangen wir als junge Burschen zusammen mit anderen am Lagerfeuer – Bo an der Bever, ich im Eifgental“, erinnert er sich. Songs wie „Imagine“, „Blowing in the wind“, „Universal Soldier“ oder „All you need is love“ seien Lieder für Frieden und Toleranz. „Wie super aktuell ist doch heute leider wieder der Song ,Imagine‘ von John Lennon“, macht Boldt mit Blick etwa auf den Ukraine-Krieg deutlich.