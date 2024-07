Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kinosonntag mit zwei Filmen

Um 15 Uhr startet der Nachmittag mit einem Filmklassiker: Der deutsche Spielfilm von 1942 von Veit Harlan ist eine freie Verfilmung einer gleichnamigen Novelle von Theodor Storm. Eine Frau denkt auch nach vielen Jahren immer noch an ihre unerfüllte Jugendliebe, einem damaligen Musiker. Da er ein Studium aufnimmt, trennten sich ihre Wege, und er ließ auch lange nicht von sich hören. Doch eines Tages treffen sie sich wieder in ihrem Heimatort, und die Frau besucht den Musiker danach in Hamburg. Doch sein jetziges Leben irritiert sie und sie kehrt schnell zurück nach Hause. Dort gesteht ein anderer Mann seine Liebe zu ihr, und die beiden heiraten und werden sehr glücklich. Auch nach dem Tod ihres Ehemanns hält die Frau die Treue zu ihm. Doch dann kommt es zu einer erneuten Begegnung mit ihrer damaligen Jugendliebe, der nun ein sehr bekannter Dirigent ist. Ob dies die Treue zu ihrem verstorbenen Ehemann verändert?