Kultur-Haus Zach Hückeswagen Wieder zwei Filme beim Kino-Sonntag

Der Kino-Sonntag startet um 15 Uhr s mit einem Filmklassiker, in dem Angelika Meissner die Hauptrolle spielt. Dieser deutsche Film von 1955 spielt am Rhein: Eine Wirtin, die drei Töchter hat, bekommt Probleme, seitdem ein großes Hotel am Ort eröffnet hat. Immer weniger Gäste besuchen ihr Wirtshaus, und dann räumt ihr die Bank auch keinen Kredit mehr ein, da sie andere Pläne mit dem Gebäude hat. So spitzt sich die Lage immer mehr zu, so dass die Wirtin ihr Gasthaus aufgeben möchte. Doch ihre drei Töchter sind damit nicht einverstanden und überlegen, wie sie wieder mehr Einnahmen generieren können. So kommen sie auf die Idee, den Umzug des jährlichen Weinfests zum Wirtshaus umzuleiten. Überdies wird auch noch eine der Töchter zur Weinkönigin gekrönt.