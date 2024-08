Konzert im Kultur-Haus Zach Ein (zu) ruhiger Country-Abend

So recht wollte der Funke an diesem Abend dennoch nicht überspringen. Das mag an der kleinen Anzahl an Zuschauern gelegen haben, die nach dem gut besuchten Open-Air-Konzert „Live auf’m Schloss“ am Vortag den Weg ins Kultur-Haus gefunden hatten. Vielleicht war es aber auch die Song-Auswahl, die das Ehepaar Inge und Werner Karch für den Auftritt in der Schloss-Stadt getroffen hatten.