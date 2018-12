Das neue Programm im Island steht: Kultur-Haus startet 2019 mit Irish Folk

Hückeswagen Mit dem anstehenden Jahreswechsel startet auch ein neues Programmjahr im Kultur-Haus Zach.. Das Team hat auch für das Jahr 2019 wieder jede Menge und vielseitige Veranstaltungen organisiert. Für das erste Halbjahr 2019 steht das Programm bereits fest und ist in dem aktuellen Flyer sowie auf der Homepage www.kultur-haus-zach.de zu sehen.

Traditionell startet das Programm auch in diesem Jahr mit Irish Folk der Gruppe „Fragile Matt“ am Samstag, 5. Januar. Bereits zum siebten Mal ist Fragile Matt zu Gast an der Islandstraße. Mit ihren „Traditional tunes and songs from Ireland“ bietet Fragile Matt Irish Folk vom Feinsten. Traditionell, gefühlvoll, fröhlich und lebendig wird mehrstimmiger Gesang von fetzigen irischen und schottischen Klängen umrahmt. Die Zuhörer können wieder gespannt sein auf ein mitreißendes Konzerterlebnis mit Dudelsack, Banjo, Gitarre, Flöte und Gesang. Beginn ist um 20Uhr.