Kriminalität in Hückeswagen Weniger Straftaten, dafür mehr Gewalt

Die Fallzahlen im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung steigen seit Jahren an. Etwa die Hälfte der 409 Fälle im Kreis (2022: 345) entfällt auf den sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Zahl der Raubdelikte in Oberberg ist im Vergleich zu 2022 um 24,3 Prozent auf 92 Straftaten gestiegen und erreicht damit im Vergleich der vergangenen fünf Jahre den Höchstwert. In der Schloss-Stadt lebt es sich diesbezüglich sehr sicher: 2023 gab es lediglich einen Raub im öffentlichen Raum – aber der passierte ausgerechnet im Lottogeschäft am Graf-Arnold-Platz in Wiehagen, in dem es bereits im August 2022 zu einem Überfall gekommen war.