Kreisumlage für Hückeswagen : Kreisumlage sorgt für Unmut bei der Stadtkämmerin

„Zu den Eckpunkten des Kreishaushaltes ist zu bemerken, dass die Kreisumlage die höchste Belastung im Bereich der Transferaufwendungen darstellt“, erläutert Stadtkämmerin Isabel Bever auf Anfrage unserer Redaktion. In Summe machten diese annähernd ein Drittel der Gesamtaufwendungen des städtischen Haushalts aus. „Daher können die jetzt vorgestellten Eckwerte der Planung nicht ohne Weiteres akzeptiert werden“, stellt die Kämmerin klar und kündigt an, dass im Zuge des sogenannten Benehmensverfahrens eine Reaktion erfolgen werde. Alle oberbergischen Kommunen sollen nun in Form einer gemeinsamen Stellungnahme den Kreis auffordern, Maßnahmen zur Senkung der geplanten Belastungen zu prüfen. Isabel Bever: „Dies ist vor allem deshalb angezeigt, da nahezu alle oberbergischen Kommunen durch starke wirtschaftliche Probleme geprägt sind und diese in der Mehrzahl Haushaltssanierungspläne bzw. -sicherungskonzepte aufstellen müssen.“ Hückeswagen etwa ist seit 2015 im HSK und das voraussichtlich noch bis 2024.