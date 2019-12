Feuerwehr in Hückeswagen : Kinderfeuerwehr bekommt 1500 Euro vom Kreis

Feuerwehr in Hückeswagen

Landrat Jochen Hagt (3.v.r.) unterstützt mit einem Scheck in Höhe von je 1500 Euro die beiden neu gegründeten Kinderfeuerwehren. Die Leiterin der Kinderfeuerwehr Hückeswagen Jana Küster (4.v.r.) und Oliver Knauf, Leiter der Kinderfeuerwehr Lindlar (2.v.r.) zeigten sich sehr erfreut über die Unterstützung und Anerkennung. Foto: OBK

Hückeswagen 2019 haben die Feuerwehren Hückeswagen und Lindlar je eine Kinderfeuerwehr gegründet und versuchen, interessierte Kinder ab sechs Jahren für die Aufgaben der Feuerwehr zu begeistern.

Das ist Ansporn und Motivation zugleich: Mit Hückeswagen und Lindlar sind im jetzt zu Ende gehenden Jahr zwei weitere Kinderfeuerwehren im Oberbergischen Kreis gegründet worden. Sie wurden jetzt vom Kreis besonders geehrt und gefördert. Bereits im vergangenen Jahr hatte Landrat Jochen Hagt die Vertreter der Kinderfeuerwehren aus Bergneustadt, Engelskirchen, Marienheide, Radevormwald und Reichshof zu sich ins Kreishaus eingeladen. „Kinder, die in der Feuerwehr groß geworden sind, bilden später auch das Rückgrat in den Löschgruppen in den Städten und Gemeinden unseres Kreises“, sagte Hagt.