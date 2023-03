Hückeswagener Bürgermeister bei Auftaktveranstaltung dabei Kreis plant ein großes Mobilitätskonzept

Die Herausforderungen würden indes immer größer. „Die Bedürfnisse der Menschen, die im Oberbergischen leben, arbeiten, Kinder haben und auch einmal ins nächste Mittelzentrum kommen wollen, müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden“, sagte Grootens. Mit der Auftaktveranstaltung wolle man nun in den Dialog mit möglichst vielen Beteiligten treten, dazu auch mit den benachbarten Kreisen. „Denn die Mobilität macht nicht an der Kreisgrenze halt“, sagte der Kreisdirektor. Zudem müsse man gerade auch im Verkehrsbereich ganzheitlich denken. „Ziel des Konzepts ist es, alles zusammenzuführen – ÖPNV, Fahrradfahrer, Fußgänger, aber auch alle anderen Mobilitätsangebote“, sagte Grootens. Es gehe vor allem darum, ein Miteinander aller Beteiligten zu erwirken. „Das ist ein dickes Brett mit vielen Abhängigkeiten – aber wir wollen das jetzt angehen“, sagte der Kreisdirektor. Frank Herhaus aus dem Dezernat Planung und Regionalentwicklung sagte, dass im Zuge des Mobilitätskonzepts der Kreis die Schnittstelle zwischen Kommunen und Großstädten sei. „Die Kommunen haben eigene Mobilitätskonzepte, die wollen wir bündeln. Wir müssen uns Fragen stellen: Wo sind wir in zehn Jahren? Welche Infrastruktur brauchen wir dann? Um in diesen Verarbeitungsprozess einzusteigen, haben wir jetzt die öffentliche Fachwelt eingeladen“, sagte er. Das sei kein kurzfristiges Projekt, sondern mindestens auf die kommenden zehn Jahre angelegt. „Nach den Osterferien wird es daher eine statistisch relevante Haushaltsbefragung mit über 25.000 Haushalten kreisweit geben“, sagte Herhaus. Beim Mobilitätskonzept des Kreises gehe es hingegen nicht um die Parkplatzsituation oder den Fußgängerverkehr in den Kommunen. „Darum kümmern die sich selbst – bei uns geht es um interkommunale Dinge“, sagte Herhaus. Für die Schloss-Stadt war Bürgermeister Dietmar Persian in Lindlar dabei. „Es ist ein gutes Format, weil die Themen sehr konzentriert und prägnant aufbereitet werden“, sagte er. Man habe viele Informationen bekommen. „Ich begrüße es generell, dass der Kreis ein eigenes Mobilitätskonzept aufstellt. Damit sind Vorarbeiten für unser eigenes Mobilitätskonzept gemacht, das wir im kommenden Jahr erstellen wollen“, sagte Hückeswagens Bürgermeister und spielte dabei vor allem auf die Ergebnisse der Haushaltsbefragung an. Für die Schloss-Stadt sehe er vor allem den ÖPNV als „heißes Thema“ an. „Da ist auch der Kreis schon dran, etwa mit dem Linienbündel Nord, das sich natürlich um unsere beiden Linien 336 und 339 dreht – da ist bekanntermaßen deutlich Luft nach oben“, sagte Persian.