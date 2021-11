Erstmal bis Ende November : Kreis gibt vier weitere Impftage für Hückeswagen frei

In der Hückeswagener Impfstelle wird am 25., 26., 29. und 30. November wieder geimpft. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Bis Ende November sind weitere Termine freigeschaltet worden. Derweil bekommt die Stadt unzählige Anrufe von Impfwilligen, die sich eigentlich an die Kreisverwaltung wenden müssten.

Die nächsten Möglichkeiten, sich in der Hückeswagener stationären Impfstelle seine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung gegen das Coronavirus abzuholen, sind da: Am Mittwoch stellte die Kreisverwaltung vier weitere Tage ins Internet ein, an denen sich Impfwillige einen Termin reservieren können. Geimpft wird im ehemaligen BEW-Büro in der Glashalle am Bahnhofsplatz heute, Donnerstag, morgen, Freitag, sowie am kommenden Montag und Dienstag, 29./30. November. „Die Interessenten können buchen, solange der Vorrat reicht“, bestätigte Iris Trespe, die Pressereferentin des Kreises, auf Anfrage unserer Redaktion.