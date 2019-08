Hückeswagen : Kreis-Azubis beim „Social Day“ im „Wohnwerk“

Die Auszubildenden des Kreises zeigen am 29. August beim „Social Day“ im Forum Gummersbach an Übungspuppen, wie die Herzdruckmassage in einer solchen Situation Leben retten kann. Foto: OBK. Foto: Foto: OBK/Niklas Lomberg

Hückeswagen Die Auszubildenden der Kreisverwaltung engagieren sich am 29. August auch in Hückeswagen.

Die Mitarbeiter des Altenheims und Versorgungszentrums für Demenzkranke „Wohnwerk“ bekommen am letzten Donnerstag im August Unterstützung aus Gummersbach. Denn an diesem Tag schwärmen die Auszubildenden der Kreisverwaltung anlässlich des „Social Days“ in verschiedene Kommunen aus, einige verschlägt es dann nach Hückeswagen. Im „Wohnwerk“ werden sie bei der Betreuung der Bewohner und den Vorbereitungen des Sommerfestes am Samstag, 31. August, ab 15 Uhr, mitwirken, bestätigt Jessica Schöler von der Pressestelle der oberbergischen Kreisverwaltung in Gummersbach.