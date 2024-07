Kostenfreie Open-Air-Konzerte in der Hansestadt „Wipperfürther Sommer“ startet wieder

Wipperfürth · Beinahe wäre die beliebte Veranstaltung in der Hansestadt ausgefallen. Doch die Bürgerstiftung hat die Organisation von den „Wirten am Markt“ übernommen. Nun kann’s am 13. Juli wieder losgehen. Was so alles bis zum letzten Samstag im August ansteht. . .

10.07.2024 , 08:48 Uhr

Beim „Wipperfürther Sommer" sind der Marktplatz und die Außengastronomien der umliegenden Gaststätten in der Regel sehr gut besucht. Foto: Stephan Büllesbach

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen