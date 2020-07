Wiedervereinigung von Hückeswagen : Spannendes Geschichtsbuch zur Stadt-Fusion

Die von Norbert Bangert und Lutz Jahr im Auftrag der Stadt erstellte Festschrift gibt es in der Bergischen Buchhandlung, in der Stadtbibliothek und im Bürgerbüro. Foto: Kemper/Stadt

Hückeswagen Anlässlich der Wiedervereinigung von Hückeswagen vor 100 Jahren liegt an drei Stellen in der Stadt eine kostenfreie Festschrift aus. Norbert Bangert und Lutz Jahr hatten sie im Auftrag der Stadt erstellt.

70 Jahre vor der Wiedervereinigung von Deutschland am 3. Oktober 1990 hatte es im Bergischen eine kleine, weit weniger spektakuläre Wiedervereinigung gegeben. Für die Schloss-Stadt dagegen war es eine wichtige, kamen doch am 1. März 1920 die Landgemeinde Neuhückeswagen und die Stadtgemeinde Hückeswagen nach Jahrzehnten der Trennung wieder zusammen. Die Fusion jährte sich in diesem Frühjahr zum 100. Mal und sollte am letzten März-Wochenende mit einem zweitägigen Fest inklusive historischem Jahrmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag gefeiert werden – doch die Corona-Krise machte dem einen Strich durch die Rechnung, Auch der Ersatztermin im August konnte nicht gehalten werden.