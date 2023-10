Feisch-Vermarktung von Bergisch Pur Sparkassen vermitteln jetzt auch hochwertige Steaks

Die entsprechende Software ist mit Mitteln aus dem Leader-Projekt der Europäischen Union gefördert und von einer regionalen IT-Firma bereitgestellt worden. „Auch hier bleiben wir unserer regionalen Herangehensweise treu“, betont Sauer. An dieser Stelle kommen die Sparkassen ins Spiel. „Denn nach der Bestellung über den ,Marktplatz‘ werden die Waren bei den Bergisch-Pur-Produzenten kommissioniert und von unseren Fahrern auf den Touren zu den Verkaufsstellen bei derzeit sechs Sparkassenfilialen der Kreissparkasse Köln und vier der Sparkasse Gummersbach zur Abholung durch die Besteller bereitgestellt“, erläutert der Geschäftsführer das Prozedere. Bei beiden Sparkassen hat man mit der Idee offene Türen eingerannt. „Es ist die Renaissance einer guten Idee“, betont Bonnen von der KSK, der damit meint, dass der regionale Gedanke in der heutigen Zeit ein wenig aus der Mode gekommen zu sein scheint, aber die Menschen mittlerweile durchaus wieder Lust darauf haben. „Wir machen das aus der Überzeugung heraus, dass es viele Menschen gibt, die regional denken und handeln wollen“, sagt das Vorstandsmitglied der Kreisparkasse. Auch sein Gummersbacher Kollege hat kaum überlegen müssen, als die Anfrage von Bergisch Pur auf seinem Schreibtisch gelandet ist. „Wir hatten schon vor Corona überlegt, was eine Sparkasse für die Menschen machen kann, wenn es keine Zinsen gibt. Dann kam die Pandemie, und die Ideen mussten erst einmal in die Schublade zurück“, sagt Grebe. So sei man bereits tief im Thema gewesen. „Und für mich war es dann überhaupt keine Frage, mit unseren vier Trägerkommunen mitzumachen.“ Für die Mitarbeiter in den Filialen sei es auch keine Frage gewesen, sich zu beteiligen und den gewissen Mehraufwand zu stemmen. „Die bestellten Produkte stehen in Kühlboxen zum Abholzeitpunkt bereit und werden dann ausgegeben. Uns ist zudem wichtig, dass wir keine Extra-Fahrten unternehmen, sondern sie in unsere regulären Touren integrieren“, betont Sauer. Die erste Tour ist für Donnerstag, 19. Oktober, vorgesehen, bestellt werden kann ab sofort.