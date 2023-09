Gefährdetenhilfe Scheideweg in Hückeswagen Konzert mit Déborah Rosenkranz im Forum

Déborah Rosenkranz kämpfte sich zurück ins Leben. So weit, dass sie als „singende Flugbegleiterin“ nicht nur das Herz der Passagiere gewann, sondern von Stefan Raab entdeckt und zu „TV Total“ eingeladen wurde. Radio, Fernsehen, Auftritte bis in die USA folgten – und die ersten großen Plattenverträge, von denen sie aber keinen unterschrieb. Denn das Ziel der Künstlerin war klar: „Die Plattform der Bühne ist mir geschenkt worden, um für diejenigen aufzusprechen, die selbst keine Stimme haben“, sagt sie. Heute ist sie als etablierte Künstlerin weltweit unterwegs. Sie erzählt von ihren schweren Erfahrungen der Depression und Niederschlägen ihres Lebens – und spricht von der Hoffnung und dem Wert, der im Leben für jeden Menschen verborgen und zu finden ist. „Solange es Wunden auf dieser Welt gibt, glaube ich daran, dass es dafür auch Wunder gibt“, sagt sie. Als Singer- und Songwriterin singt sie live auf der Bühne ihre eigenen Songs, dazu tourt sie mit ihrem aktuellen Programm „Music & Message“ durch die Welt. Als Autorin brachte Rosenkranz Anfang 2023 ihr siebtes Buch auf den Markt – sie schreibt täglich „Wunder“ für Menschen. Dieses Projekt heißt „Ein Wunder für jeden Tag“, in dem Menschen täglich diese „Short Contents“ aus dem Alltag für den Alltag per Mail oder Audio von Rosenkranz erhalten. Gleichzeitig sind sie überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, auch im Radio oder bei Bibel TV. Nun bekommen die Hückeswagener die Gelegenheit, Déborah Rosenkranz live mit Band zu erleben, ihre Storys zu hören und gemeinsam zu entdecken.