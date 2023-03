Konzert in Hückeswagen Sanfte Klänge zum Saisonende

Daniel Marsch von der Initiative Schlosskonzerte gab an diesem Abend das Programm für die Saison 2023/24 bekannt, das am 28. Oktober mit einem Klavierabend mit Anke Pan beginnt. Sechs Konzerte sind vorgesehen, die von hochkarätigen und international ausgezeichneten Künstlern bestritten werden. „Eventuell wird es dann schon ein Loch in der Wand geben, da Probebohrungen vorgenommen werden müssen. Aber damit können wir leben“, kündigte Marsch mit Blick auf die Vorbereitungen für den möglichen Schloss-Umbau an. Unklar ist noch, wie es während der Bauarbeiten mit den Schlosskonzerten weitergehen wird.