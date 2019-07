Musikschule Hückeswagen : Tanzende Kängurus bezaubern das Publikum

Hückeswagen Die Tänzer und Instrumentalisten der Musikschule zeigten am Sonntagnachmittag ihr Können im Forum. Auf dem Programm stand der „Karneval der Tiere“ – und der sorgte für viel Heiterkeit im Publikum.

Jolina schlüpft kichernd in ihr Känguru-Kostüm. Sie ist gerade vier geworden, und die große Bühne hinter dem Vorhang ist ihr ein bisschen unheimlich. Also streicht sie über das weiche Fell des Kostüms und konzentriert sich auf die schönsten Seiten ihrer Rolle. Und überhaupt: „Das Beste sind die Kreise“, versichert die Vierjährige, dann beginnt sie sich probehalber schon hinter der Bühne zu drehen, tippelt auf ihren kleinen Füßen und beginnt zu hüpfen. Jolina bleibt dabei: Die Drehungen machen ihr am meisten Spaß.