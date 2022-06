Abschied an der Realschule Hückeswagen : Auf Wiedersehen, Herr Konrektor!

Nach 17 Jahren verlässt Thorsten Schmalt die Realschule, für die der Voßhagener Künstler Bernhard Guski vor 22 Jahren eine Skulptur erstellt hatte, und leitet nun die Albert-Schweitzer-Reaschule in Lennep. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Eigentlich ist Thorsten Schmalt bereits seit drei Wochen schon der neue Leiter der Albert-Schweitzer-Schule in Lennep, dennoch arbeitet er noch bis Schuljahresende an „seiner“ Realschule Hückeswagen. Die verlässt er nun nach 17 Jahren.

Eines stellt Thorsten Schmalt gleich fest: „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, hier wegzugehen!“ Viel zu sehr hängt der 51 Jahre alte Wermelskirchener, der Physik Biologie und Geografie unterrichtet, an der Städtischen Realschule. Irgendwie ist es aber doch anders gekommen. Im vorigen Jahr war Jörg Bergemann auf Schmalt zugekommen und hatte gefragt, ob er nicht als sein Nachfolger die Lenneper Realschule leiten möchte. „Letztlich hatte ich nichts zu verlieren“, sagt der 51-Jährige. So stellte er sich den umfangreichen Prüfungen der Bezirksregierung, um Schulleiter zu werden. „Das war dann so erfolgreich, dass ich den Job bekommen habe.“

Wobei das noch nicht ganz stimmt. Zwar hatte Schmalt im März die Zusage seitens der Bezirksregierung Düsseldorf erhalten, da stand aber noch das Votum der Schulkonferenz aus. „Wenn die mich nicht gewollt hätte, wäre ich auch nicht nach Lennep gegangen“, unterstreicht der Wermelskirchener. Doch die künftigen Kolleginnen und Kollegen votierten fast einstimmig. Als dann auch noch der Schulausschuss der Stadt Remscheid am 15. Mai sein Okay gab, stand fest: Die Hückeswagener Realschule verliert ihren beliebten stellvertretenden Schulleiter. Damit war im Übrigen auch klar, dass Schmalt zum 31. Mai seinen Posten als Vorsitzender des Personalrats für die Realschulen bei der Bezirksregierung Köln würde räumen müssen. Denn mit seinem Wechsel zum 1. Juni an die Albert-Schweitzer-Realschule wechselt er auch die zuständige Bezirksregierung.

Info Im Personalrat der Bezirksregierung Schule/Studium Abitur in Wermelskirchen, Studium in Bonn Beruf Realschullehrer in Overath (ab 2003) und Hückeswagen (seit 2005), demnächst Leiter der Albert-Schweitzer-Realschule in Lennep; 14 Jahre im Personalrat der Bezirksregierung für die Realschulen, bis Ende Mai zwei Jahre Vorsitzender des Personalrats Politik von 1999 bis 2014 Mitglied der Wermelskirchener CDU-Fraktion, seit 2004 Mitglied des rheinisch-bergischen Kreistags, Schulausschussvorsitzender

Schmalt schwärmt heute für diese Schulform, dabei hatte er ursprünglich mit der Realschule nichts am Hut und wollte Gymnasiallehrer werden. So hatte er ein Referendariat am Remscheider Gertrud-Bäumer-Gymnasium absolviert. Um die Jahrtausendwende war es aber schwierig, an einem Gymnasium unterzukommen, daher begann der Wermelskirchener 2003 an der Realschule Overath. Zwei Jahre später wechselte er als zweiter Konrektor an die Realschule Hückeswagen.

Dass es das zu dieser Zeit schaffte, kommt fast einem Ritterschlag gleich. Musste Schmalt doch erst einmal den damaligen Schulleiter Dieter Schruff von sich überzeugen. „Er hatte die Angewohnheit, Bewerber drei Mal zu Gesprächen einzuladen“, erinnert sich Schmalt schmunzelnd. „Am Ende unseres dritten Gesprächs sagte Schruff dann zu mir: ,Ich glaube, das könnte was werden.‘“ Damit hatte der Wermelskirchener die „größte Hürde“ genommen. „Aber das waren noch andere Zeiten, hatten die Schulen doch noch mehr Einfluss darauf, eine Stelle neu zu besetzen“, erzählt Schmalt. Was sinnvoll gewesen sei, müsse man doch zusammenarbeiten.

Seine Bilanz nach 17 Jahren an der Kölner Straße fällt durchweg positiv aus, und beim Rückblick vergisst er seinen Mentor nicht: „Dieter Schruff hatte die Schule bereits hervorragend und modern aufgestellt.“ In den Jahren seit 2005, als Schmalt dort seinen Dienst begann, sei weiterhin „unendlich viel passiert“. So habe dank der Unterstützung durch den Schulförderverein und die Kooperation mit der Sparkasse und der Firma Pflitsch viel angeschafft werden können, etwa Beamer und eine Surroundanlage. Dazu gekommen seien die Weihnachtsbasare und Konzertabend – „zwei Markenzeichen der Schule“. Mit der Förderschule Nordkreis fahre die Realschule regelmäßig in die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz, „was etwas Besonderes für die Schule ist“. Zudem seien die Cambridge-Zertifikate eingeführt worden. Wer ein solches bekommt, hält ein unabhängigen Zertifikates zum Nachweis der Englischkenntnisse in den Händen und damit eine wertvolle Zusatzqualifikation für das spätere Berufsleben. „Man kann sich hier als Schüler wohlfühlen“, betont Schmalt. „Als Lehrer aber auch.“

In seiner Freizeit sitzt der 51-Jährige übrigens gerne am Steuer eines Reisebusses und chauffiert für ein rheinisch-bergisches Unternehmen Fahrgäste durch die ganze Republik. Die Leidenschaft dafür begann als Knirps, als er mit einem blauen Mercedes-Reisebus mit perlmuttfarbenen Lenkrad in die Grundschule Wermelskirchen Stolzenberg gefahren wurde, wenn die Linienbusse nicht fuhren. Seit 1992 hat er selbst den Führerschein.