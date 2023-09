Erfolge für Hückeswagener bei NRW-Synchronmeisterschaften Kompletter Medaillensatz für ATV-Trampolinturner

Auch die Geschwister Malin (15) und Mia Pütz (17) erturnten sich mit Platz fünf nach dem Vorkampf einen der begehrten Finalplätze. „Im Finale präsentierten sie eine sehr gute Kürübung und sicherten sich die Bronzemedaille“, schreibt Kiel. Die ATV-Delegation sei nach diesem Ergebnis völlig aus dem Häuschen gewesen. Denn noch nie waren Trampolinturner aus Hückeswagen zu einer Meisterschaft gereist und standen alle auf dem Siegerpodest. „Dies wird in der Gruppe auf jeden Fall noch gefeiert“, kündigt die Abteilungsleiterin an. Ende August hatten die Sportler ihren ersten offiziellen Wettkampf nach ihrem Wechsel vom TV Winterhagen zum ATV Hückeswagen zum 1. Juli schon durchaus erfolgreich gestaltet. Und so soll es möglichst auch weitergehen.